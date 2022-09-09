TFF 3. Lig 3. Grup Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, ligin ikinci maçında kendi seyircisi önünde Kepez Belediyespor ile karşılaşacak.

TFF 3. Lig 3. Grup Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, ligin ikinci maçında kendi seyircisi önünde Kepez Belediyespor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, 2’nci hafta mücadelesinde sahasında Kepez Belediyespor karşısında puan mücadelesi verecek. İlk maçında deplasmanda Artvin Hopaspor mücadelesinden 0-0 beraberlikle ayrılarak bir puanı hanesine yazdıran Efeler 09 SFK, ligin ikinci maçında Kepez Belediyespor’u mağlup ederek sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Pazar günü Aydın Adnan Menderes Stadyumu’nda saat 16.30’da başlayacak olan karşılaşmaya taraftarların ilgi göstermesi beklenirken, maç biletlerinin ücretsiz olduğu açıklandı.