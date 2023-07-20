TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Efeler 09 SFK, 2023-2024 sezonu için hazırlıklarına devam ederken, 2 yeni ismi daha kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig’in kapısından dönen Efeler 09 SFK’da, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kadro yapılanması için çalışmalara başlayan yeşil beyazlı ekip, transferlerde ivme kazanırken, 2 yeni ismi daha kadrosuna kattı. Savunma ve kanatlarına takviye yapan ekip, iç transferde savunma oyuncusu Enver Abdullah Filiz ile yeniden anlaşma sağlarken, geçen sezon 1954 Kelkit Belediyespor’da forma giyen kanat oyuncusu Enescan Özdemir’i renklerine bağladı.

Konu ile ilgili Efeler 09 SFK’dan yapılan açıklamada “Son iki yıldır takımımızın oyuncusu olan 27 yaşındaki stoper Enver Abdullah Filiz, yeşil beyazlı formamızla Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk sevinci yaşamış ve geçen sezon sakatlığı sebebiyle takımımıza son haftalarda dahil olmuştu. Teknik Direktörümüz Veyis Kanber’in raporu çerçevesinde yeni sezonda tekrar formamızı terletecek olan Enver Abdullah Filiz, geçtiğimiz sezon son iki haftada forma giymiş ve takımımıza katkı sağlamıştı. Ayrıca yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde takımımız, geçen sezon 1954 Kelkit Belediyespor’dan kanat oyuncusu Enescan Özdemir’i renklerine bağladı. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 26 yaşındaki Enescan Özdemir, burada profesyonel kariyerine başladı ve sırasıyla; Gençlerbirliği, Hacettepe, Çankaya FK ve son olarak 1954 Kelkit Belediyespor takımlarında forma giydi. Yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı giyecek olan Enver Abdullah Filiz ve Enescan Özdemir’e hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.