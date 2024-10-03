Semt pazarlarında temizlik ve bakım çalışmalarına devam eden Efeler Belediyesi, Efekent Pazar Yeri’nde mazgal temizliği gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, semt pazarlarının hijyenik bir ortamda hizmet vermesi, vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu alışveriş yapabilmesi ile pazarcı esnafının daha rahat çalışabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Efekent Pazar Yeri’nde oluşabilecek su taşkınlarına karşı gerekli önlemleri almak amacıyla isale hatlarını ve mazgalları temizledi. Çalışmaların görev ve sorumluluk alanında bulunan tüm pazar yerlerinde devam edeceği öğrenilirken, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Efekent Pazar Yeri’nde peynir, süt, yoğurt ve benzeri ürünler satan esnaf için hijyen standartlarını artırmaya yönelik çalışma da gerçekleştirdi. Esnafın ürünlerini daha sağlıklı bir ortamda sunabilmesi için satış alanlarına fayans döşemesi yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.