Alanyaspor takım kaptanı Efecan Karaca, takım olarak istedikleri seviyede olmadıklarını ifade ederek, “İkinci yarı istediğimiz puanları toplayıp, Alanyaspor’u en üst sıralara taşımak ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek ve korkulu rüya görmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Alanyaspor takım kaptanı Efecan Karaca, takım olarak istedikleri seviyede olmadıklarını ifade ederek, “İkinci yarı istediğimiz puanları toplayıp, Alanyaspor’u en üst sıralara taşımak ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek ve korkulu rüya görmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor’da takım kaptanı Efecan Karaca basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçen sezona göre 4 maç eksikle 17 puanda olduklarını ifade eden Karaca, istenilen seviyede olmadıklarını söyledi. Lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını ifade eden Efecan Karaca, inişli çıkışlı grafik sergilediklerini bunun sonucunda 17 puan toplayabildiklerini söyledi. Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Kaptan Karaca, “İyi de çalışıyoruz. Takımın morali de yerinde. İkinci yarı istediğimiz puanları toplayıp, Alanyaspor’u en üst sıralara taşımak, ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek ve korkulu rüya görmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

“Ligde ki gibi olmayacak inşallah”

Fenerbahçe ile yapılacak hazırlık maçına yönelik düşüncesi sorulan Efecan Karaca, “Hazırlık maçı adı üstünde hazırlık için yapılıyor bu maç. Öncelikle kazasız belasız bir maç olsun. Lige en iyi şekilde hazırlanmak için bu maçı oynayacağız. Tabi ki bizim için lig maçı daha önemli. Ama tabiki Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynayacağız. Motivasyonumuzla enerjimizle elimizden geleni yapacağız. Ligde ki gibi olmayacak inşallah” şeklinde konuştu.

Fibulasındaki çatlak nedeniyle ligin ilk yarısında yaklaşık 5 hafta oynayamadığını belirten Efecan Karaca, “İlk hafta oynadım. Sonra fibulamda bir çatlak oluştu. Ondan sonra dört beş hafta oynayamadım. Tabi düzelince çok idman yapma şansı bulamadan oynamaya başladım. Ama gene de iyi diyebilirim. Şu anda performansım geçen sene ki gibi değil ama sakatlık hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak yordu. Şu an ikinci yarıya hazırlanıyoruz. İkinci devre daha iyi bir Efecan izlettirmek istiyorum” dedi.

Dünya Kupası’nda favori takımı hakkında da konuşan deneyimli oyuncu, Messi hayranı olduğu için Arjantin’i desteklediğini ancak favorisinin Brezilya olduğunu söyledi.