Menteşe Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve büyük bölümü tamamlanan pazaryeri girişindeki Efe parkı yenileme çalışması sonrası ilk defa vatandaşların kullanımına açıldı.

Menteşe Belediyesi, Ege bölgesinin en büyük halk pazarları arasında yer alan v Perşembe günleri kurulan halk pazarındaki uzay çatı yenilenmesinin ardından Pazar girişindeki parkta Mayıs ayında yenileme çalışması başlatmıştı. Uzun süredir devam eden havuzlu parktaki düzenlemede sona gelindi.

Mayıs ayından bu yana ilk defa halk pazarının kurulduğu Perşembe günü vatandaşların kullanımına açılan 800 metrekare alan üzerine kurulu meydan yorgunluk gidermek isteyen ve ağaçların gölgesinde serinlemek isteyen vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Meydan düzenlemesinde en önemli yeniliklerden birisi olan büyük bir Efe oldu. Oturma grubu olarak da eski düzeninden farklı olan ve oturma grubu sayısının arttırıldığı park düzenlemesinde son çalışmalar yürütülüyor.

Meydan düzenlemesinin sonlarına yaklaşıldığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Kentimizin simgesi olan alanlardan birisi de bu alandı. Burada yenilme çalışması için Mayıs ayının ortalarında çalışma başlatmıştık. Yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşandığı bu günlerde ve özellikle Perşembe günü olması nedeniyle bitme aşamasına gelen parkımızı vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Meydanda bulunan mevcut ağaçları, yüksek oturma gruplarını koruduk ve meydanın tamamında oturma gruplarının kapasitesini arttırdık. Ayrıca meydanın aydınlatmasını ve kent mobilyalarını da daha modern bir hale getireceğiz. Yenileme projesini en kısa sürede tamamlayıp meydanı halkımızın hizmetine tamamen sunmuş olacağız” dedi.