Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT) tarafından sahnelendiği her gösterimde tiyatro severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan "Palto" isimli oyun, Tunus’ ta bu yıl 25.si düzenlenen Kartaca Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Türkiye’yi temsilen tiyatro severlerle buluşacak.

Nikolay Vasilyevic Gogol’un kaleme aldığı, Abdullah Arif Atalay’ın yönetmenliğini üstlendiği, Mustafa Bilirdönmez, Mekselina Düğdü ve Berkay Alkan’ın reji asistanlığını yaptığı oyun başta Erzurum’da olmak üzere sahne aldığı tüm şehirlerde tiyatro izleyicileri tarafından ayakta alkışlanıyor. Dünya tiyatrosunun baş yapıtlarından biri olarak görülen oyunda 9’uncu dereceden kadrolu kalem memuru Akakiy Akakiyeviç’in kendisini soğuktan koruyamayan eski paltosunun arkadaşları tarafından yırtılmasının ardından yüksek fiyat karşılığında yepyeni bir palto diktirmesi ve bu yeni paltosu şerefine verilen kutlama partisi sonrasında ise paltosunu çaldırması, ardından çalınan paltosunu bulmak adına verdiği mücadele anlatılıyor. Yılmaz Karakuzu, Özlem Çiftçi Sak, Özlem Uslu, Ergenekon Cemil Başdoğan, Onur Emre Teber, Halit Burak Günuğur ve Berkay Alkan’ın rol aldığı "Palto" isimli tiyatro oyunu 30 Kasım’a kadar sürecek olan festivalde, 32 ülkeden toplam 125 oyunun sahneleneceği 25. Kartaca Uluslararası Tiyatro Festivali’nde 26 Kasım da Tunus’ta tiyatro severlerle buluşacak.