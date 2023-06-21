Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS) test çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Işık, bayram sonu itibariyle gerekli onayların alınmasından sonra sistemin fiilen çalışmaya başlayacağını söyledi.

Kütahya Belediyemizin şehrimizdeki trafiğin daha güvenli ve daha hızlı seyretmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde hayata geçirdiği Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS) test çalışmaları başladı. Sürücü kaynaklı trafikte yaşanan tıkanıklıkların ve aksamaların önüne geçebilmek için kurulan sistem çerçevesinde hatalı park, kırmızı ışık ihlali ve hız ihlali denetlenecek.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS) test çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şu anda Dumlupınar Üniversitesi Kampüsümüz içerisinde yer alan 112 Acil Çağrı Merkezi’nin Elektronik Denetleme Sistemi merkezindeyiz. Arkamızdaki ekranda şehrimizde kurulumu tamamlanan ve bugün itibariyle test süreci başlayan Elektronik Denetleme Sistemi’nin çıktılarını görmekteyiz. Bir hafta süreyle bu test süreci devam ettikten sonra yapılacak değerlendirmeler ışığında bayram sonu itibariyle gerekli onaylar alındıktan sonra fiilen artık sistem çalışmaya başlayacak. Özellikle hız denetleme kontrolü, park ihlali ve kırmızı ışık ihlalini belirlemek ve ihlal edenlere belirlenen mevzuat çerçevesindeki cezayı kesmek üzere kurulmuş bir sistem olan Elektronik Denetleme Sistemi’nin bir vatandaşımızın canını kurtarmaya, bir vatandaşımızın kazasını engellemeye, malına gelecek hasarı azaltmaya yönelik bir nebze de olsa katkımız olursan bundan sadece mutlu oluruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarımız başta olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğümüzün Trafik Şube Müdürlüğü’nde çalışan değerli polis kardeşlerimize, aynı şekilde ilgili kurum ve kuruluşlarımızın tüm yetkililerine ve yüklenici firmanın çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.