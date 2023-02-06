Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde meydana gelen 7.7 ve ardından gelen 7.6’lık büyük depremin ardından Edremitliler yardım için seferber oldu. Edremit Belediyesi’nin çağrısı üzerine binlerce Edremitli yardıma koştu.

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde meydana gelen 7.7 ve ardından gelen 7.6’lık büyük depremin ardından Edremitliler yardım için seferber oldu. Edremit Belediyesi’nin çağrısı üzerine binlerce Edremitli yardıma koştu.

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde meydana gelen depremin ardından Edremit Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası için Edremitliler seferberlik ilan etti. Edremit Belediyesi’nin çağrısı üzerine Şükrü Tunar Kültür Merkezi ile belediye şubelerinde oluşturulan toplama noktalarına gün içinde binlerce vatandaş belirtilen ihtiyaç malzemelerini getirdi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptığı açıklamada, ülke olarak büyük bir felaket ile karşı karşıya olduğumuzu ancak el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarılacağını kaybetti. Başkan Arslan, “Öncelikle bölgede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Hava koşulları da olumsuz, oradaki insanlarımıza ciddi yardımlar yapmamız gerekiyor. Türkiye bugün 85 milyon tek yürek halinde. Edremit’te tek yürek halinde. Sabah odalarımızla, meslek örgütlerimizle, belediyemizle, sivil toplum örgütlerimizle yaptığımız toplantı neticesinde yüksek bir dayanışma duygusu içinde Edremit bölgeye el uzatma konusunda tek yürek halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Edremit halkının üç-beş demeden yardım toplama merkezine koştuğunun altını çizen Başkan Arslan, “İhtiyaç olan malzemeler belli, özellikle ısınma, barınma, çocuk bezi, soba, çadır gibi acil ihtiyaç malzemeleri. Sağ olsunlar sivil toplum örgütleri ve odalar tüm üyelerini seferber ettiler. Toplanan yardımları en kısa sürede tasnifleyerek bölgeye ulaştıracağız” dedi.

AFAD ile yapılan görüşmelerde ihtiyaç olduğu bildirilen doktorları ile birlikte tam donanımlı 2 ambulans ve 4 iş makinasının bölgeye sevki için onay beklendiğini ifade eden Arslan, “Acımız büyük, tüm Türkiye’ye geçmiş olsun. Bu tür acılar bizi birleştiriyor. Bu kötü günlerde geçmişte olduğu gibi tek bir yürek haline geliyoruz. En az hasarla atlatmak için seferber olduk. Yardım edenlere, destek verenlere, emek veren personelime teşekkür ediyorum. AFAD’la koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar başımız sağ olsun, Türkiye’ye geçmiş olsun. Hayatını Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın ve ekiplerimizin Allah yardımcısı olsun” dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve beraberinde Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ve Tayfun Gerkuş, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Yüksel Kaplan, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Aydın Balcan, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Herdan, Kültür Müdürü Cumhur Dokur ile birlikte toplama merkezinde ki çalışmaları yerinde takip etti.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde toplanan yardımlar gerekli ayrıştırmaların yapılmasının ardından deprem bölgesine sevk edilecek.