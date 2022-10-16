Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen yarışmada, yaklaşık 2 bin Yorkshire ırkı kanarya dereceye girebilmek için yarıştı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen yarışmada, yaklaşık 2 bin Yorkshire ırkı kanarya dereceye girebilmek için yarıştı.

Edremit Belediyesinin ev sahipliğinde Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü tarafından Güre Atatürk Spor Salonu’nda bu yıl 6.’sı düzenlenen yarışmanın jüri üyeliğini kanarya konusunda dünyada otorite olarak kabul edilen İrlandalı, İtalyan ve Belçikalı 4 hakem yaptı. En iyi 7 kuşun "Best Seven" seçildiği ve 2 gün süren yarışmaya kanarya meraklıları büyük ilgi gösterdi.

Kanarya üreticisi Ahmet Dal, “Bu kulüp Edremit Yorkshire Kulüp, dünyanın en büyük Yorkshire yarışmasının sergilendiği bir kulüptür. 2 binin üzerinde kuş katıldı. Bu bir rekordur. İşte güzel derecelerimiz oldu. Best beş oldum, Best altı oldum. Üç tane birinciliğim var” dedi.

Adana’dan yarışmaya katılan Sedat Taçgün ise, “Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Büyük bir organizasyon. Burada olmaktan keyif alıyoruz. Bin 100 kilometre yol geldik. Mutluyuz” dedi.

Edremitli kanarya üreticisi Taner Acar da, “Bu Edremit’te yapmış olduğunuz, Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü’nün düzenlemiş olduğu yarışma artık dünyada en büyük Yorkshire kanarya ırkı yarışması. Neden bunu böyle söylüyorum? Bunu biz söylemiyoruz. Bunu dünya artık söylüyor. 2 binin üzerinde katılımı olan bir yarışma. Kayıtlarda normalde bin 200, bin 300’dür. En yüksek katılım. Biz Edremit olarak bir 2 binin üzerine çıkarak dünya rekorunu ikinci defa kırıyoruz. Altıncısını düzenlediğimiz, artık geleneksel hale gelmiş ulusal düzeyde bir yarışma. Ancak yurt dışından bu yarışmanın inanılmaz takipçileri var. Lübnan’dan, İtalya’dan, İrlanda’dan, İngiltere’den aklınıza gelebilecek bütün Avrupa ülkelerinden, hatta Brezilya’dan dahi takip ediliyor Edremit’teki Yorkshire kanarya yarışması” dedi.

Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü Başkanı Mahmut Bal, yarışmaya katılım gösteren kanarya severlere teşekkür ederek, “Bu yarışmanın özelliği Yorkshire cinsi kuşlar 18 kategoriye ayrılıyor. İki kategori anne baba, toplam 20 kategoride yarışıyorlar. Yurt dışından dört tane yabancı hakemimiz geliyor. Bir tane İrlanda, 2 tane İtalyan, bir Belçikalı hakemimiz geldi” dedi.