Balıkesir’in Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Zeytinli Mahallesi’nde yeni yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Zeytinli Mahallesi’nde yeni yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatı ile ilçedeki çalışmalara hız verildi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı belediye ekipleri Zeytinli Mahallesi 3094. sokakta yeni yol yapım çalışmalarını tamamladı. Kilitli parke taş ile yolları yenileyen Edremit Belediyesi 3025 ve 3012. sokaklarda da yol çalışmalarına başladı. Kötü hava koşullarında bozulan ve yıpranan yollar vatandaşların mağduriyet yaşamaması için titizlikle düzenleniyor. Çalışmalar program dahilinde bağlantılı cadde ve sokaklarda da devam edecek.