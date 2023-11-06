Balıkesir’in Edremit ilçesinde trafik uygulamasından kaçan motosikletli sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamaca mahallede heyecana neden oldu. Yakalanan motosiklet sürücünün üzerinden ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirilirken motosiklette çalıntı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Cennet Ayağı Mahallesi Ülkü Yolu üzerinde trafik uygulaması yapan polisin uygulama noktasından kaçan motosikletli sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Hamidiye Mahallesi’nde kıstırılan kişi kıskıvrak yakalandı. Yapılan üst aramasında ise kişinin üzerinde ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi. Motosikletinde çalıntı olduğu tespit edildi. Yakalanan kişi gözaltına alınarak Körfez Polis Merkezi’nde gönderildi. Adli işlemlerin ardından sevk edildiği makamlarca tutuklandığı öğrenildi.