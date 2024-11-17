Balıkesir’in Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, balıkçılara denetim yaptı.

Yetkililer denetimlerde, perakende satış yerlerindeki tezgahlarda, balık satış yerlerinde hijyen koşulları, ürünlerin tazeliği ve etiket bilgileri yanında özellikle balıkların asgari avlanma boyu esaslarına uygunluğunu, avlanma kurallarına uyulup uyulmadığı, yasak avlanma yöntemlerinin kullanılıp kullanılmadığı kontrol ediyor.

Denetimlerle, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir balık tüketmesinin sağlanması ve su kaynaklarının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.