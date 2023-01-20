Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma 28 ayrı hırsızlık kaydı bulunan kişiyi şafak operasyonu ile yakaladı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma 28 ayrı hırsızlık kaydı bulunan kişiyi şafak operasyonu ile yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanması yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Edremit ilçesi Avcılar Mahallesinde bulunan Bağevlerinde saklandığı tespit edilen ve hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan B.C isimli kişi şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli kişinin ayrıca 28 ayrı hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu, sevk edildiği Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.