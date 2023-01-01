İlçenin en köklü okullarından Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi öğrencilerine “Suç, Ceza ve Gençlik” konulu bir panel düzenlendi.

İlçenin en köklü okullarından Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi öğrencilerine “Suç, Ceza ve Gençlik” konulu bir panel düzenlendi.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Okul Müdürü Ali Sarıcan açılış konuşmasında, organizasyonda emeği geçen, katılımcılar, davetliler ve panelin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenler ile Okul Aile Birliği üyelerine teşekkür etti. Çok sayıda öğrenci ve misafirin katıldığı panele, Asliye Ceza Hakimi Sema Cansu Bozkurt, Avukat İbrahim Menderes Çölova, Cezaevi İnfaz Memuru İhsan İpek, İlçe emniyet müdürlüğünde görevli Komiser Ali Kocaçoban, polis memurları Oğuzhan Aksu ve Serhat Acar, ilçe vaizi Sayın Emrullah Toprak konuşmacı olarak katıldılar.

Katılımcılar, “Suç, Ceza ve Gençlik” konusunda kendi alanlarından öğrencilere çok önemli bilgiler aktararak öğrencilerin bu konuda bilinçlenmelerini sağlamışlardır. Panel sonunda öğrencilerin konu ile ilgili soruları alınırken,2 saat süren paneldeöğrencilerin ilgileri dikkat çekti. Panel sonunda katılımcılara, Edremit belediye başkan yardımcısı Tayfun Gerkuş, Kültür ve sosyal işler müdürü sayın Ahmet Cumhur Dokur ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Bülent Delice tarafından plaket verildi.