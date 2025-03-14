Balıkesir’de Edremit İlçe Belediyesi, Edremit Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle "İzmaritini yere atma, geleceğini karartma" sloganıyla izmarit toplama kampanyası başlatıldı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Bundan sonra da bu duyarlılığı göstermeyen hemşehrilerimize cezai işlemleri de uygulayarak çevreye karşı duyarlılık gösterme zorunluluğunu kendilerine hissettirmeyi planlıyoruz" dedi.

Şehit Hamdi Bey Meydanı’nda Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve daire müdürlerinin katılımıyla başlayan kampanya, Yılmaz Akpınar Bulvarı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti. Katılımcılar, güzergâh boyunca kıskaçlı çubuklarla sigara izmaritlerini toplayarak poşetlere doldurdu.

Cumhuriyet Meydanı’nda Başkan Ertaş, kampanyanın amacının çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. İlk olarak eğitimle, kampanyayla vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Ertaş, daha sonra yerlere izmarit atanlara yüksek oranlarda cezai işlem uygulayacaklarını bildirdi. Başkan Ertaş, "Şehrimizin bir köşesinden başlayıp meydana kadar hep birlikte izmaritleri yerlerden toplaya toplaya geldik. Önemli olan burada bizim toplamamız değil, bir farkındalık oluşturup, hemşehrilerimizin duyarlılık gösterip, çevreyi temiz tutup kirletmemesi" dedi.

Kampanya ile çevreye karşı duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Ertaş, "Bundan sonra da bu duyarlılığı göstermeyen hemşehrilerimize cezai işlemleri de uygulayarak çevreye karşı duyarlılık gösterme zorunluluğunu kendilerine hissettirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zarara dikkat çeken Ertaş, "Geldiğimiz güzergahta yerdeki sigara izmaritlerinin çevreye ciddi kirlilik verdiğinin farkına vardık. Bu farkındalığı tüm Edremit’teki hemşehrilerimize hissettirip çok daha temiz bir Edremit oluşturabilme adına yaptığımız kampanyanın sonuçlarını en kısa zamanda görmeyi ve sigara izmaritsiz bir Edremit görmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.