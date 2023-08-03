Balıkesir’in Edremit ilçesinde esnaf, çocuklarının serinlemesi için çareyi sokağa leğen koymakta buldu. Çocukların leğende oyun oynayarak serinlemesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe merkezi Çayiçi Caddesi Şehit Tanju Baytekin Sokağı’nda bulunan bir esnaf, çocuklarının serinlemesi için farklı bir yöntem buldu. Leğeni çocuklar için suyla doldurup sokak ortasında havuz olarak kullanmaya başladı. Tek tek leğene girerek serinleyen çocukların keyifli oyunları çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.