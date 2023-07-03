Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen saya yangını korkuttu. Yangına Edremt İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ettti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Darsofa Mahallesinde bir hayvan sayasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Sayadakilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale edildi ve yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.