Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Ramazan ayı öncesinde cami din görevlileriyle istişare toplantısı düzenlendi.

Edremit Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltı programına Kaymakam Ahmet Odabaş, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Özdemir, İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

Gerçekleşen programda, Ramazan ayı boyunca yürütülecek çalışmalar ele alındı. Başkan Ertaş, Ramazan’ın manevi iklimine uygun olarak dayanışmanın ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Toplantı sonunda katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı, Ramazan ayının Edremit halkına hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.