Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin üreticisinin korkulu rüyası olan hırsızlık olaylarının yaşanmaması için polis de devriye gezmeye başladı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin üreticisinin korkulu rüyası olan hırsızlık olaylarının yaşanmaması için polis de devriye gezmeye başladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın talimatı ve takibi sonucu üreticinin bin bir zahmetle yetiştirdiği ürününün çalınmaması için jandarmanın yanı sıra bu yıl polis ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürmeye başladı.

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri devriyelerini 24 saate çıkarırken, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri de ilçe genelinde zeytin hırsızlığını önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde, Bölge Trafik arkası, Meslek Yüksek Okulu yanı ve TOKİ bölgesinde bulunan zeytinlikleri didik didik yaya olarak taradı. Denetimlerde başıboş olarak zeytin bahçelerinde gezen kişilere izin verilmediği öğrenilirken, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, tarlada polisi gören zeytin üreticileri ise devletin kendilerine sahip çıkmasından dolayı büyük memnuniyet yaşadıklarını belirterek, "Polis, jandarma ve kır bekçilerinin zeytinlik arasındaki denetimleri çok etkili oldu. Bugüne kadar böyle bir uygulama devreye sokulmadı. Vali Hasan Şıldak’a minnettarız" diye konuştular.