VAN (İHA) – Van’ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için çalışmalarını sürdüren Edremit Belediyesi, doğanın korunması ve öğrencilerin şuurlanması için ‘Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması’ düzenlemişti. Yarışmanın sonunda birinci olan Kahraman Çocuklar Borsa İstanbul Ortaokuluna koltuk takımı, ikinci olan Ertuğrul Gazi Ortaokuluna renkli yazıcı ve üçüncü olan Ayazpınar İlkokuluna ise ses sistemi hediye edildi.

Dereceye giren okulların yetkilileri ödüllerini Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve İlçe Milli Eğitim Müdiresi Elif Yörük’ten aldı.

Dereceye girenlere teşekkür eden Başkan Say, aynı hassasiyetle bu yarışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.