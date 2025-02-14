Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında, "Pazaryerleri Kurulum ve Denetim Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda, Edremit genelinde kurulan pazaryerlerinin düzeni, hijyen koşulları, fiyatlandırma politikaları ve altyapı eksiklikleri ele alındı. Ayrıca, semt pazarlarının daha işlevsel hale getirilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi adına yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının ardından Kaymakam Ahmet Odabaş, Edremit Kent Merkezi’nde kurulan Pazarı ziyaret etti. Pazarda esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Odabaş, pazaryeriyle ilgili görüş ve talepleri dinledi. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Odabaş, vatandaşların da memnuniyetini ön planda tutan çalışmaların süreceğini belirtti.

Edremit Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, İlçe Emniyet Müdürü V. İlyas Eryılmaz, İlçe Tarım Müdürü Sabriye Akçay, Zabıta Müdürü Kürşad Serkan Saran, ilgili oda başkanları ve komisyon üyeleri katıldı.