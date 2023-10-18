Balıkesir’in Edremit ilçesi Şehit Hamdibey Stadında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği, okullar arası Cumhuriyet’in 100. Yıl Atletizm Yarışları başladı.

Genç sporcular Edremit’te Cumhuriyet için koştular. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Edremit Gençlik Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge etkinliklere katıldılar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Cumhuriyetin 100. yıl coşkusuna vurgu yaparak, okullarda ve ilçe çapında birçok etkinliklerle Cumhuriyet 100. yıl coşkusunun yaşanacağını belirtti, tüm sporculara başarılar diledi.