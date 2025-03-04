Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Edremit Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu ve Özel Edremit Üstek Ortaokulu öğrencilerine Gıda Güvenliği, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım konularında eğitim verildi.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere sağlıklı gıdaya erişim, tarımsal üretimde doğru uygulamalar ve organik tarımın önemi anlatıldı. Eğitim kapsamında öğrencilere, güvenilir gıda tüketimi ve sürdürülebilir tarımın çevresel etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin öğrencilere erken yaşta bilinç kazandırmak adına büyük önem taşıdığını belirterek, tarımsal üretimde bilinçli tüketici yetiştirilmesine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Eğitim programının ilerleyen süreçlerde farklı okullarda da devam edeceği bildirildi.