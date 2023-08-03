Balıkesir’in Edremit ilçesinde kavga ihbarı polise alarma geçirdi. Olayda bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Büro Amirliği ekipleri, İbrahimce Mahallesi 382 Sokak üzerinde kavga olduğu ve kavgada silah kullanıldığı ihbarı üzerine alarma geçti. Çok sayıda ekibin sevk edildiği olayda kavga olmadığı görüldü. Olayda silah kullanıldığına dair iddiadan dolayı yapılan incelemede, M.T.’ye (42) ait evin balkonunda bir tüfek ve yanında ise bir adet boş, bir adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili adı geçen kişi, Körfez Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.