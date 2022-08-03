Edremit’te direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon dereye uçtu. Kaza, Ülkü yolunun Hamdi Türe köprüsü yakınında meydana geldi.

Edremit’te direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon dereye uçtu. Kaza, Ülkü yolunun Hamdi Türe köprüsü yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ülkü yolunda ilerleyen 10 ADK 400 plakalı kamyon bilinmeyen bir nedenle dereye uçtu. Kaza da yaralanma olmazken, kamyon olay yerine gelen çekici tarafından dereden çıkarıldı. Kaza sırasında bir süre kapanan yol da kamyonun çekilmesi ile birlikte ulaşıma açıldı.