Van’ın Edremit Belediyesi ve Edremit Kaymakamlığına bağlı yaşam merkezlerinde kurs alan kadınların el emeği göz nuru çalışmalarının sergilendiği “Kadın El Emeği ve Sanat Sergisi” açıldı.

Edremit Kent Meydanında düzenlenen sergide, yaşam merkezlerinde 14 farklı meslek edindirme ve kültür sanat kurslarında eğitim alan kadınların çalışmaları sergilendi. Sergide; el sanatları, dikiş, ahşap boyama ve resim gibi çalışmalar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Serginin açılışı Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından gerçekleştirildi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan sergi, daha sonra halk oyunları gösterisi ve geri döşümün malzemesinden elde edilen kıyafetlerle hazırlanan çocuk defilesinin izlenmesi ile devam etti. Serginin açılışında konuşan Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, sergiye destek sunan Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesine teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Kadın ve çocuklara yönelik sosyal belediyecilik projelerinin aralıksız devam ettiğini dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise “Bugün hakikaten bir yıl boyunca el emeği göz nuru olan ürünleri sergilemek için bir program hazırladık. Edremit Kent Meydanımız binlerce kişinin uğrak yeri. Burada, ürünlerinizi sergileyeceksiniz. Gerek kaymakamlığımıza bağlı, gerekse de belediyemize bağlı tüm merkezlerimizi bu anlamda tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bizler de gerek belediye olarak, gerek kaymakamlık olarak, kadın emeğinin, özellikle kadınların evlerine götürebilecekleri ve aile bütçesine katkıda bulunabilecekleri tüm projelerin yanındayız. Hepinizi emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.