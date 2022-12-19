Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Ticaret Odası tarafından hazırlattırılan, kadına yönelik şiddete karşı mücadele dahilinde uygulamaya geçirilen “Kadına El Kalkamaz” mottolu KADES uygulaması ve uyuşturucu ile mücadele dahilinde hizmete sokulan “UYUMA” uygulamasını tanıtan 60 bin adet mendil Edremit kent merkezindeki vatandaşlara dağıtarak farkındalık oluşturuldu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Ticaret Odası tarafından hazırlattırılan, kadına yönelik şiddete karşı mücadele dahilinde uygulamaya geçirilen “Kadına El Kalkamaz” mottolu KADES uygulaması ve uyuşturucu ile mücadele dahilinde hizmete sokulan “UYUMA” uygulamasını tanıtan 60 bin adet mendil Edremit kent merkezindeki vatandaşlara dağıtarak farkındalık oluşturuldu.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ile birlikte kent merkezindeki esnaf ve lokantaları dolaşılarak farkındalık amacıyla bastırılan mendillerin ve bilgilendirme broşürlerinin dağıtımını gerçekleştirdiler. Uygulamalar hakkında vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldığı etkinlikte aplikasyonların telefonlara yüklenmesi sağlandı.

Edremit’te yapılan farkındalık çalışmaları ile ilgili bilgiler paylasan Kaymakam Odabaş; “İlçemizde bugüne kadar kadına yönelik şiddete karşı mücadele dahilinde 17 bin 523 erkeğe eğitimler verilerek farkındalık oluşturulması sağlandı. Ayrıca farkındalık çalışmalarında 14 bin 193 broşür, 360 adet afiş dağıtımı gerçekleştirildi" dedi.

Etkinliğe, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serkan Aksu ve Rıfat Ertaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Halit Karadut, Fatih Ergün, Yarkın Pulat, Meclis Üyesi Gökhan Yeler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Yetkilileri, İlçe Jandarma Komutanlığı Yetkilileri ve İlçe Sosyal Dayanışma, Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü yetkilileri katıldılar.