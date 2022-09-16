Balıkesir’in Edremit Kaymakam Vekili, Burhaniye Kaymakam İlyas Memiş 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı nedeniyle Şehit Öğretmenler İlkokulunda düzenlenen ilköğretim haftası kutlama programına katıldı.

Balıkesir’in Edremit Kaymakam Vekili, Burhaniye Kaymakam İlyas Memiş 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı nedeniyle Şehit Öğretmenler İlkokulunda düzenlenen ilköğretim haftası kutlama programına katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması ile başlayan programda İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Can günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye’nin kalkınmasının, ekonomik, sosyal, kültürel her alanda gelişmesinin ancak eğitimle mümkün olduğunu ifade eden Kaymakam İlyas Memiş, konuşmasında “Milletimize yapabileceğimiz en iyi hizmet, eğitimde kalite ve başarıyı artırmaktır” dedi.

Devletin eğitim konusunda her türlü imkânı seferber ettiğini belirten Kaymakam İlyas Memiş, “Bizlere düşen devletimizin sağlamış olduğu bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek öğrencilerimizin milli, manevi ve ahlaki değerlere sahip, vatanına, milletine faydalı insanlar olarak yetiştirmek olduğudur” diyerek, öğretmenler ve öğrencilerin ilköğretim haftasını kutlayarak başarılar diledi.

Öğrencilerin şiirlerinin okunması ilkokul öğrencilerinin halk oyunları gösterisinin ardından ilçe genelinde yapılan ilkokul ve ortaokullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.