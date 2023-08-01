Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Edremit Öğretmenevi’nde kamu kurum temsilcileri, oda başkanları ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; hayat boyu öğrenme çerçevesinde yıl boyu yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilirken, kurumlar işbirliğiyle yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yıl boyunca gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri ve yürütülen projeleri hakkında komisyon üyeleri bilgilendirildi.

2023-2024 eğitim öğretim yılında açılacak kurslar ve yapılacak etkinliklerin planlandığı toplantıda açılacak kurslar konusunda kurumlarla yapılacak iş birliklerinin önemi hakkında görüş alışverişi yapıldı.