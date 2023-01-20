Balıkesir’in Edremit Belediyesi,Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler zeytin hasadı sonrası zeytin ağaçlarını budama çalışmalarına başladı.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi,Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler zeytin hasadı sonrası zeytin ağaçlarını budama çalışmalarına başladı.

Edremit Belediyesi’ne ait zeytinliklerde budama çalışması başlatıldı. Zeytin hasadının sona ermesiyle birlikte zeytinliklerde verimliliğin ve kalitenin artması için bakım çalışması Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor. Güre Mahallesi’nde çalışan belediye ekipleri, ziraat mühendisleri eşliğinde ağaçları hastalıklı dallardan kurtararak uzun ömürlü olması için budamaya devam ediyor.