Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ramazan ayında da denetimler sıkılaştırılarak devam ediyor.

Ramazan ayının gelmesiyle faaliyet gösteren fırın, unlu mamul ve şerbetli tatlı üreten işletmeler ile şekerleme satış yerleri ve kuruyemişçilerde yapılan rutin denetimlere ek olarak 5996 sayılı kanun dahilinde resmi kontroller gerçekleştirildi.

İlçe Müdürü Sabriye Akçay’ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde Ramazan ayı dolayısıyla satış ve üretim şartlarına daha dikkat edilmesi ve gereken hassasiyetin gösterilmesi konusunda işletmecilere uyarıda bulunuldu.