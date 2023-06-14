Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin takibe aldığı bir kişinin üzerinde bir kilogramın üzerinde uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan veya kullanan şahıs/gruplara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir kişiyi takibe aldı. Durdurulan kişinin üzerinde 1 parça halinde 1 kilo 39 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.