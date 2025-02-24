Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçe Müdürlüğü teknik personeli, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 21-25 Şubat tarihleri arasında düzenlediği eş zamanlı su ürünleri denetimi kapsamında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca perakende satış yerlerinde kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor.

Denetim ekipleri, balıkların boyutunu, tazeliğini, etiketleme standartlarını ve satış koşullarını titizlikle kontrol ederek, sahada aktif bir şekilde görev yapıyor. Yetkililer, "Amacımız, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve denizlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak. Bu nedenle denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandılar.

Denetimler sırasında, balıkların nereden geldiği, avlanma yöntemleri ve depolama şartları gibi kritik unsurlar da göz önünde bulunduruluyor. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, gerekli yasal işlemler derhal başlatılacak.