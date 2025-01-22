Van’ın Edremit ilçesinde geceleri sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, sabah saatlerinde bir tilki donmuş halde bulundu.

Edremit ilçesinde etkisini gösteren dondurucu soğuk hava, doğada yiyecek arayan hayvanların yaşamını tehdit ediyor. İlçeye bağlı Yeni Mahalle’de yaşayan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahabettin Öztürk’ün bahçesine yiyecek aramak için gelen bir tilki, gece boyunca sıfırın altında 10-12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle soğuktan telef oldu.

Sabah bahçesine çıkan Doç. Dr. Öztürk, tilkiyi hareketsiz bir şekilde donmuş halde buldu. Duruma üzüldüğünü belirten Öztürk, bahçelerinin talihsiz misafirinin soğuktan donarak öldüğünü ifade etti.