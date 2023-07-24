Balıkesir’in Edremit ilçesinde ticari araç, önce motosiklete ardından ise elektrik direğine çarparak durduğu kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabaha karşı Tuzcumurat Mahallesi Çayiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gümrük istikametine seyir halinde olan Serkan U.(43 İdaresindeki 10 AAF 824 plakalı ticari araç, 104. sokak kavşağına geldiğinde, bilinmeyen nedenle önünde aynı istikamete seyreden İsmail U.(73) sevk ve idaresindeki 10 AGY 370 plakalı elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Ardından ise aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralanırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili araştırma sürüyor.