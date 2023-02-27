Tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir’in Edremit ilçesinde de anaokullarında yemek uygulaması başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir’in Edremit ilçesinde de anaokullarında yemek uygulaması başladı.

Yemek uygulaması hakkında bilgi veren Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar ciğer ilçede 2 bin 27 anaokulu öğrencisinin yemek uygulamasında faydalandığını ifade etti. Müdür Ciğer “Milli Eğitim Bakanlığının 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı ikinci döneminde hayata geçirdiği anaokulu ve anasınıflarında ücretsiz yemek uygulaması ile Edremit ilçesinde faaliyet gösteren 8 Anaokulu ve 33 Anasınıfında 2 bin 27 öğrenciye ücretsiz yemek uygulaması başlamıştır.”dedi.