Balıkesir’in Edremit Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Edremit Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla Mutlu Aile, Mutlu Çocuk sloganıyla okullarda 16 Aile Okulu kursu açarak bin 707 velinin kurslara katılımı sağlandı. Kursiyerlerin bin 565’i kadın, 142’si erkek katılımcıdan oluşmuştu.

Balıkesir’in Edremit Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Edremit Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla Mutlu Aile, Mutlu Çocuk sloganıyla okullarda 16 Aile Okulu kursu açarak bin 707 velinin kurslara katılımı sağlandı. Kursiyerlerin bin 565’i kadın, 142’si erkek katılımcıdan oluşmuştu.

Edremit’ten Mithat-Fethi Büyükdalgıç İlkokulu’nda Aile Okulu Projesi ile ilgili olarak düzenlenen programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı katılımcı kursiyerlere çiçek takdim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı kursiyerlere hitaben kurslara katılımlarından ötürü teşekkürlerini iletti. Ayrıca çocukların sosyal ve duygusal olarak desteklenmesinin yanında salgının onlar üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini hedefleyen Aile Okulu Projesi dahilinde velilere, aile okulu’nda aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocuklara olumlu davranış kazandırma yöntemlerine ışık tutması amacıyla aile içi iletişim becerileri, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal - duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler, ilk yardım, çevre koruma bilincinden oluşan birbirinden farklı dersler almak için velileri kurslara beklendiği ve tüm bu hizmetlerden faydalanmaya devam etmek için velisi bulundukları okullara başvuru yapabilecekleri belirtildi.