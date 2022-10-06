Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 12-18 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası, Edremit ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 12-18 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası, Edremit ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Edremit esnaf odası başkanlıkları ve Edremit Mesleki Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen 35. Ahilik Haftası Kutlama programı Edremit Vergi Dairesi önünden Cumhuriyet Meydanına kortej yürüyüşü ile başladı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen 35. Ahilik Haftası Kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Program dahilinde günün anlam ve önemini belirten konuşma Edremit Ayakkabıcılar Odası Başkanı Alaaddin Akçeşme tarafından gerçekleştirildi.

35. Ahilik Haftası kutlama töreninde konuşan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş; Ahi Evran-ı Veli’nin “Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, Ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir” sözünü anımsatarak, Osmanlı’nın 600 yıl ayakta kalmasında önemli rolü olan Ahilik kültürünün önemine değindi.

Ahilik anlayışını bugün de devam ettirdikleri için tüm esnafa teşekkür eden Kaymakam Odabaş; “Tüm esnaflarımızın Ahilik haftasını tebrik ediyorum, kendilerine bol kazançlı, bereketli, sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kur’ân-ı Kerîm tilaveti okunarak, ahilik yemin töreni gerçekleştirildi. Akabinde şed kuşanma töreninin gerçekleştirildiği programda efeler tarafından sergilenen gösteri izleyicilerin beğenisine sunuldu.