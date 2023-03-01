Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremler sonrasında birinci derece deprem bölgesi olan Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından Afet Yönetimi toplantılarının ilki yapıldı.

Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremler sonrasında birinci derece deprem bölgesi olan Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından Afet Yönetimi toplantılarının ilki yapıldı.

Afet Yönetimi Danışmanı Emekli Tuğgeneral Ufuk Uras’ın yönetiminde Edremit Belediyesi daire Müdürleri ile ilk Afet Yönetimi Toplantısı yapıldı. Toplantıda Uras afet yönetimi ile ilgili sunum yaptı. Edremit Belediye Başkan Selman Hasan Arslan “Depreme hazır bir Edremit planı için çalışmalarımız en hızlı şekilde ilerliyor.” dedi.