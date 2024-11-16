Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 26 öğrenci için hafız icazet töreni gerçekleştirildi. Törende icazet merasimi ile öğrenciler diplomalarını aldı.

Edremit Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitimlerini tamamlayan hafızlar için İmam Hatip Lisesi Cami’nde tören düzenlendi. Program başlamadan saatler öncesinde hafızların aileleri ve yakınları törenin gerçekleştiği camiyi doldurdu.

Program Ahmet Yüksel, Vedat Özarpacı, Hüsamettin Karadaş, Emin Gönül, Ramazan Savan, İbrahim Gündoğan hocaların Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kur’an-ı Kerim’i hıfz ederek hafız olmaya hak kazanan Yahya Bilal Sal, Mustafa Devecioğlu, Emirhan Ercan, Abdullah Dağdeviren, Mevlüt Deveci, M. Berat Aslan, Recep Talha Demirtaş, Mehmet Sarı, M. Akif Oruç, Halis Kurtoğlu, Emin Aka, Yaser Behiç Ayyıldız, Arif Efe Levent, İdris Ömer Bekiş, Eymömen Şentürk, Ramazan Bilal Aydoğan, Samet Can Türkeri, İbrahim Arslan, Adem Ağrı, Osman Enes Sevil, Emir Acar, Nurettin Demir, Emirhan Atacan, Hasan Ergün, Furkan Oral ve Eray Karaaslan sırayla Kuran-ı Kerim okunmalarından sonra hafızlar, yapılan duanın ardından icazet belgelerini aldı.

İcazet törenine Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Mushaflar İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi İbrahim Noğman ve diğer yetkililer katıldı.

Edremit Müftüsü Sıddık Durmuş, “Hafızlarımıza Rabb’im muvaffakiyetler versin, yollarını ve bahtlarını açık eylesin, ilimlerini artırsın. Rabbim öğrencileri yetiştiren hocalardan ve ailelerinden razı olsun” dedi.