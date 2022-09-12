İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Can’ın da katıldığı ziyarette, Kaymakam İlyas Memiş, okul Müdürü Hikmet Haşlak’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Öğrenci ve öğretmenlerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılını tebrik ederek başarılar diledi.

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