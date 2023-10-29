Balıkesir’in Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde ’İstiklalden İstikbale’ sloganıyla 100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

29 Ekim Pazar akşamı Tuzcumurat Mahallesinde bir araya gelen binlerce kişi ellerindeki Türk Bayrağı ve meşaleleriyle Şehit Hamdibey Meydanına kadar marşlarla yürüyerek Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.

100. Yıl Marşı eşliğinde gerçekleştirilen 100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayına; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.