Balıkesir’in Edremit ilçesinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Edremitli yazar Tahir Harimi Balcıoğlu Konferansı gerçekleştirildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Edremitli yazar Tahir Harimi Balcıoğlu Konferansı gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Edremit’te gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Dr. Eren Yavuz yer aldı. Konferansın açılış konuşmasını Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasar Ciğer, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak ve Balıkesir Millet Kütüphanesi Ahmet Kot Kitaplığı kurucusu Ahmet Kot yaptı.

Dr. Eren Yavuz Edremitli yazar ve şair Tahir Harimi Balcıoğlu’nun eğitimi, yaşantısı, eserleri, hayatı hakkında bilgiler vermiş ve birçok zorluğun üstesinden gelerek eserler bırakmaya çalıştığını belirtildi.

Konferans sonunda İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasar Ciğer, Dr. Eren Yavuz’a teşekkürlerini sundular.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz ve şube müdürlerinin katılımı ile günün anısına Dr. Eren Yavuz ile hatıra fotoğrafı çekildi.