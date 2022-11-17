Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, yaptığı açıklamada “Edremit’te birlikte görev yaptığımız muhtarlarımızla birlikte Yavru Vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 15 Kasım KKTC Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılarak Cumhuriyet Bayramı sevincine ortak olduk. Girne Belediye Başkanımız Nidai Güngördü’ye nazik karşılaması ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Tüm KKTC halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Edremit heyeti, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenleri öncesinde Girne Belediye Başkanı Nidai Güngörgü’yü de ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle adaya giden Başkan Arslan ve muhtarlar, Girne’de düzenlenen 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı. Törenlerde Atatürk Heykeline çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

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Edremit ilçesinin mahalle muhtarları Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan’ın misafiri olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gitti.

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve mahalle muhtarları Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı.

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