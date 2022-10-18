Van’ın merkez ilçesi Edremit’te geçtiğimiz yıl başlatılan kanalizasyon çalışmalarının yüzde 98’i tamamlanırken, 40 yıllık sorunun çözümünde ise sona gelindi.

Van’ın merkez ilçesi Edremit’te geçtiğimiz yıl başlatılan kanalizasyon çalışmalarının yüzde 98’i tamamlanırken, 40 yıllık sorunun çözümünde ise sona gelindi.

İlçenin yıllardır en büyük sorunu haline gelen kanalizasyon eksikliği Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın girişimleri sonucu geçtiğimiz yıl başlatılmış ve yapılan çalışmalarda ise 70 kilometrelik kanalizasyon hattı yapıldı. 40 yıllık sorunun tarihe karışması için hızlı bir şekilde imarda açılmayan yolları açan Edremit Belediyesi, çalışmaların önündeki en büyük engeli ortadan kaldırdı. Kurumlar arası işbirliği ve çalışmaların takibini yürüten Edremit Belediyesi, çalışmaların ise kısa sürede tamamlanmasını sağladı. Edremit Belediyesinin gözetiminde yürütülen çalışmalarda aynı zamanda ilçenin eski su hatları da yenilenirken, altyapısı biten alanlarda ise Edremit Belediyesi hızlı bir şekilde üst yapı ve reglaj çalışmalarına da start verdi. Edremit Seyirtepe’de, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, VASKİ Genel Müdürü Cem Ülker Kaplan, İlbank A.Ş. Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk ve yüklenici firma yetkililerinin de yer aldığı altyapı kanalizasyon projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

“Altyapı kanalizasyon işleminin yüzde 98’i tamamlandı”

Toplantıda yüklenici firmanın çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardından konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit’in ve Van’ın kanayan yarası haline gelen en büyük sorunlardan birinin daha tarihe karıştığını söyledi. Bunun 40 yıllık bir sorun olduğunu ve birçok sıkıntıyı da beraberinde getirdiğini anlatan Başkan Say, “Çok şükür artık ilçemizin böyle bir sorunu da ortadan kalkmış oluyor. Çalışmalarda artık sona yaklaşıldı ve çalışmaların yüzde 98’i tamamlanmış durumda. Yaklaşık 70 kilometrelik kanalizasyon hattı yapıldı ve kasım ayı içerisinde inşallah teslim alacağız” dedi.

“Testler kasım ayında başlayacak”

Testlerin kasım ayında başlayacağını ifade eden Başkan Say, “Edremit’imizin gelişimine ve kalkınmasına yönelik atılan en önemli hizmetlerden biri olan kanalizasyon çalışması aynı zamanda Van Gölü’nün kirletilmesine sebep olan etkenleri de ortadan kaldırdı. Gerek kanalizasyon çalışmalarının hayata geçirilmesi gerekse de Van Gölü çevresinde bulunan ahırların taşınması veya yıktırılması ile birlikte ilimizin can damarı olan Van Gölü’nün de renginin adeta değişmesine vesile oldu. Yaz aylarında özellikle Van Gölü’nün birçok kıyısında sivrisineklerden durulmazken, tüm bu çalışmaların etkisiyle bu yaz neredeyse sinek yok denecek kadar bir duruma geldi” şeklinde konuştu.

“Hiçbir zaman popülist davranmadık”

Edremit ilçesinin bölgenin en gözde ilçelerinden biri olmasına rağmen altyapı sorunlarının olmasının kabul edilir bir durum olmadığını da vurgulayan Başkan Say, “Merkez ilçe olmuş aynı zaman, 130 bin nüfusu olan Edremit, sadece Van’ın değil bölgenin gözdesi olan bir ilçe. Ama maalesef yüzde 60’ında fosseptik çukuru bile yok. Normalde kanalizasyon olması gerekirken, kanalizasyon yok. Bunun dışında bir fosseptik bile yok. Bir tarafıyla kasaba dediğimiz, 10 yıl önceki yeşil bölgesiyle bilinen Edremit, yine bir tarafıyla bir sınırı Erek Dağı’na, bir sınırı Gürpınar’a, bir sınırı ise Gevaş’a ve en önemlisi yüzünü Van Gölü’ne dönen kocaman bir ilçe. Bu manada biz sadece vitrine çalışmadık. Hiçbir zamanda popülist davranmadık. Popülist bir belediye başkanı dağın ardındaki köylere hizmet götürmez, vitrine çalışır. Görevimiz ne kadar olduysa, nasibimizde ne kadar varsa o kadar hizmet verelim dedik. Bizden sonra gelecek kuşağın dua edecekleri çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Edremit adına emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

Van ve Edremit için yapılan tüm çalışmaların kent adına çok kıymetli olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Say, “Edremit’imizin en büyük sorunlarından birinin tarihe karışmasında büyük emekleri olan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Van Büyükşehir Belediyemiz, mesai arkadaşlarıma, İller Bankası ve yüklenici firmamıza ilimiz ve ilçemiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Böylesi anlamlı bir hizmetin de ilimiz ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.