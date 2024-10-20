Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası tarafından Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Mahallesinde düzenlenen FestOlive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali’nin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Festival, bölgenin önemli bir kültürü olan zeytinyağı üreticisi ve tüketicilerini bir araya getirdi.

Kazdağları’nın bereketli topraklarından sofralara ulaşan zeytinin zeytinyağına dönüşüm hikayesini ziyaretçilere tanıtan FestOlive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali’nin açılışı yapıldı. Coşkulu bir törenle gerçekleşen açılışa CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına Meclis Üyesi Nevin Sayman, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, meclis üyeleri, protokol üyeleri, STK ve dernek temsilcileri katılım sağladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi’nin katkı sunduğu Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde devam eden festivalde söyleşiler, zeytinyağı tadımları ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açılış konuşmasında “Her tanesinde Kazdağlarının asırlık lezzetini saklayan Edremit zeytinleri ve bu coğrafyanın kalbinden süzülen zeytinyağları, nesiller boyu aynı özen ve kaliteyle yaşatılmak için doğaya saygıyla yetiştiriliyor; sürdürülebilir gıda güvenliğiyle toprağın bereketi korunarak geleceğe uzanan bir miras inşa ediliyor. Bu kadim coğrafyanın ruhu her damla zeytinyağında yaşatılarak kuşaklar boyunca sofralara taşınıyor. Yüzyıllardır bu verimli topraklarda yetişen zeytin ağaçları, doğanın sunduğu en değerli miraslardan biri olarak kabul ediliyor. FestOlive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali de bu mirası yaşatmak ve gerçek zeytinyağını tüm dünyaya tanıtmak amacıyla düzenleniyor. Edremit’in bu eşsiz kültürüne tanıklık ederek sürdürülebilir gıda güvenliğinin bir parçası olmak ve doğanın eşsiz güzelliği zeytinyağının tadına varmak için sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.”dedi.