Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Edremit Ticaret Odası organizasyonunda Edremit Zeytin Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması adlı UR-GE projesi çerçevesinde Moskova’da yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Edremit Ticaret Odası organizasyonunda Edremit Zeytin Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması adlı UR-GE projesi çerçevesinde Moskova’da yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi.

İkili iş görüşmeleri ve pazar ziyareti endeksli olarak yurtdışı pazarlama faaliyetine, Balıkesir-Edremit’ten zeytin-zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren 9 üretici firmadan oluşan 10 temsilci katıldı.

Heyet ilk olarak, Rusya’nın en büyük ithalatçı toptancı hali olan Moscow Food City’de pazar araştırması gerçekleştirdi. Rusya’daki zeytin-zeytinyağı ürünlerinin Rusya pazarındaki durumları, fiyatları ve muadilleri hakkında bilgi edindi. Daha sonra heyet katılımcısı firmalar da kendi firmalarını ve bölgemizin temel geçim kaynağı olan ürünlerini detaylı bir şekilde tanıtma fırsatı bularak ithalatçılar ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiler.

Edremit Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada “Bu faaliyetin amacı ihracat yapanların ihracat miktarlarını artırması, hiç ihracat yapmamış firmaların da yabancı alıcılarla ticari görüşmeler yapmasını sağlayarak tecrübe kazanması, ürünlerinin dış pazardaki durumunu gözlemlemek, aynı sektördeki rakiplerini tanımak ve ihracat tecrübesi yaşamalarına imkan vermenin yanı sıra, ülkeler arasındaki mevcut ikili ticari ilişkilerin ve bölgesel dış ticaretin geliştirilmesi yardımcı olmaktır.” denildi.