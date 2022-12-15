Balıkesir’in Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların rahat ve güvenli ortamda alışverişlerini yapabilmeleri Bölgenin en büyük pazarı olan Çarşamba Pazarı’nda denetimlerine devam etti.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların rahat ve güvenli ortamda alışverişlerini yapabilmeleri Bölgenin en büyük pazarı olan Çarşamba Pazarı’nda denetimlerine devam etti.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler pazar yerleri uygulama yönetmeliği dahilinde kent genelinde kurulan pazaryerlerinde denetlemelerini sürdürüyor. Denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri son olarak bölgenin en büyük halk pazarı olan Çarşamba Pazarı’nda kurulan tezgahları denetleyerek vatandaşların mağdur edilmemesi için kurallara uyulması yönünde uyarıda bulundu.

Pazarda genelde fiyat, etiket, ölçü ve ayar kontrolleri üzerinde duran ekipler, satışı yapılan her ürünün etiketinin bulunması konusunda uyarıda bulunurken, tartı aletlerini doğru çalışıp çalışmadığını denetledi. Tüketici hakları ile ilgili bilgi veren ekipler, esnafları geçiş güzergahı üzeri ürün satışı yapılmaması ve kurallara uygun hareket edilmesi noktasında uyardı.

Zabıta yetkilileri; Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatları doğrultusunda, ilgili yasa ve yönetmelikler dahilinde vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlığı açısından çalışmaların tüm pazarlarda titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.