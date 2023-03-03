Ziyarette ETO Yönetim Kurlu Başkanı Ahmet Çetin, ETO Meclis Başkan Bayram Kayahan, Yönetim Kurulu. Başkanı Yardımcısı Serkan Aksu, Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Sönmez, Yönetim Kurulu Üyesi Yarkın Pulat, ETO Meclis Üyesi Gökhan Yeler ve Genel Sekreter Recep Akgün, ETO Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu Sebile Gülüzar Dışkaya yer aldı.

Ziyarette bölgeye gelen depremzedelerin durumu, depremzedelere yönelik çalışmalar, kurumlar arası iş birliği, depremzedeler ihtiyaçlarının giderilmesi hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken Müdü Elif Çakır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın projesi olan Sosyal Dayanışma Merkezi hakkında bilgi verdi.

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası Edremit İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Çakır’ı makamında ziyaret etti.

Gençler için ücretsiz piyano ve keman kursları başladı

Gençler için ücretsiz piyano ve keman kursları başladı

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