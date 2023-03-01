Edremit Ticaret Odası yönetimi, Edremit Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Edremit Ticaret Odası yönetimi, Edremit Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, ETO Yön. Kur. Başkan Yardımcısı Serkan Aksu, ETO Genel Sekreteri Recep Akgün, ETO Yön. Kur. Üyesi Tevfik Çelik ve Yarkın Pulat, ETO Laboratuvar Sorumlusu ve Kalite Yöneticisi Zülal Tacar, Edremit İlçe Tarım Müdürü Sabriye Akça’yı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette hayvanlar için mera alanlarının belirlenmesi, ilgili kurum ve belediyeden görüş alınması, hayvancılık ve tarım alanlarının sorunlarının çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bölgedeki kaliteli zeytinyağı üretimi, coğrafi işaretin tüketicilerin kaliteli zeytinyağı tercihlerinde satın alma davranışlarında önemli bir etken olduğu, kaliteli zeytinyağı üretimi ve tüketimi için duyusal analizin önemi konuları ele alındı.